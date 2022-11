Coppa Davis | Sonego | Contentissimo della chiamata di Volandri

Giovedì è il giorno dell' Italia nelle finali di. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, scenderanno in campo alle 10 a Malaga contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. Una sfida da dentro o fuori per l'Italia, arrivata in ...Tra gli uomini dell'Italia dic'è anche Lorenzo Sonego. Il torinese è rientrato nel gruppo impegnato da domani a Malaga, contro gli Stati Uniti, in virtù dei problemi fisici di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Un ...Senza Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia sfiderà per la tredicesima volta gli USA nei quarti di finale delle Davis Cup by Rakuten Finals.L'intervista di Sky Sport al giovane tennista azzurro a poche ore dalla sfida di quarti di finale contro gli Stati Uniti ...