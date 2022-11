Caso Soumahoro | Bonelli | “Né sospensione né espulsione | ma ci deve un chiarimento”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma 23 novembre 2022 "Nessunanépreviste per Aboubakar, "siamo un'alleanza che fa del garantismo un principio importante. Certo è che abbiamo detto che c'è una questione politica su cui è necessario e urgente il confronto con Aboubakar chedelle spiegazioni non solo a noi ma anche a chi ci ha votato e stiamo sollecitando affinché questo incontro si svolga il più rapidamente possibile". Così Angelo(Alleanza Verdi-Sinistra), co-portavoce di Europa Verde, oggi in piazza Ss Apostoli per parlare della manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Aboubakarsarà ospite domani sera a Piazzapulita, in onda giovedì 24 novembre alle 21.15 su La7. È unpolitico quello che è scoppiato intorno all'ex sindacalista, in seguito all'indagine avviata ...Bonelli smentisce un suo pentimento sulla candidatura dima ribadisce la necessità di un chiarimento "per fare una valutazione rispetto a fatti gravi accaduti e che stanno emergendo dall'...Aboubakar Soumahoro - Al momento Soumahoro, leader della Lega dei braccianti, eletto deputato a settembre nella lista Verdi - Sinistra, non è né sospeso e né espulso ...