Twitter | chi è l’hacker assunto da Elon Musk

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov – Un hacker vienedaper migliorare, la piattaforma appena acquistata dall’imprenditore. Chi èdaSi chiama George “Geohot” Hotz, come riporta Tgcom24,a cuiha affidato dei compiti rilevanti per la sicurezza di. Si tratta di uno dei più famosi al mondo. L’impiego affidatogli durerà tre mesi. Il nuovo boss diha intenzione di fargli migliorare lo strumento di ricerca. Così, sul, ha infatti commentato: “In termini di assunzioni, le persone che sono brave a scrivere codice sono la massima priorità”. Nel frattempo proseguono gli esuberi: finora l’azienda ha licenziato ...

Sabrina Ouazani:è il fidanzato Franck Gastambide Nato a Melun, in Francia, il 31 ottobre 1978 (...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su...spetta il bonus Ricordiamo che il decreto - legge 23 settembre 2022, n. 144 (cd. Decreto ...//www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/: ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Manovra 2023, Meloni: “Molto soddisfatta di lavoro fatto”. LIVE ...Che rapporto c'è tra Musk e l'Italia Da quando Unipol ha investito su Twitter siamo più vicini Fatti e curiosità ...