Stupro di gruppo | la procura chiede 6 anni per il calciatore Portanova

(Di martedì 22 novembre 2022) Il pm Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6di carcere per Manolo, ildel Genoa imputato per violenza sessuale diai ddi una ragazza di 22. Insieme a, che è a processo con rito abbreviato, sono altri tre gli indagati, tra cui uno che all’epoca dei fatti era ancora minorenne. La presunta violenza sarebbe avvenuta a Siena nel maggio 2021. Lo scorso luglio, la ragazza è stata sentita dagli inquirenti in tribunale, dove ha raccontato la dinamica del presunto. Secondo la ricostruzione, la ragazza era a cena con un’amica, quando il centrocampista del Genoa le ha scrittondole di raggiungerla a una festa. Là si sarebbero appartati in una stanza, dove sarebbero arrivati poi ...

