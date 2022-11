Regione Lazio flagellata dal maltempo | la conta dei danni dal sud Pontino a Fiumicino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022) Ilè iniziato nelle primissime ore di oggi. Era annunciato: la Protezione civile aveva diramato l’allerta arancione. Tanti i sindaci che hanno preferito tenere chiuse le scuole e a ragione. Il vento ha soffiato con punte di oltre 80 chilometri orai, le onde hanno raggiunto oltre i tre metri di altezza e la pioggia battente è andata avanti per quasi tutta la mattina. Non senza… Anzio e Nettuno sommerse dalle onde Il litorale di Anzio e Nettuno è stato flagellato dalla mareggiata. La Riviera Mallozzi è stata sommersa dalle onde, e così anche il litorale dal Porto ai Marinaretti. Sempre ad Anzio via Cipriani è stata interrotta a causa dele la fitta pioggia non ha reso visibile un avvallamento a un autista che c’è finito con la ruota dentro. Solo l’intervento del carroattrezzi e della Polizia locale ha consentito ...