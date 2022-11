Qatar 2022 | l’Arabia Saudita rimonta l’Argentina | sta vincendo 2-1

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 novembre 2022) Clamoroso ciò che sta accadendo nella partita tra Argentina e Arabia. All’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per, i sauditi sono riusciti a ribaltare la partita. Due gol incredibili che portano in vantaggio. Un Argentina che non è scesa in campo nella seconda frazione di gioco. Splendida rete con un diagonale di sinistro di Al Shehri L’azione nasce da una palla persa a metà campo da Messi. L’assist è di Al-Birakan. Al minuto 53 arriva anche il raddoppio dei sauditi con Al-Dawsar con un tiro dal limite dell’area di rigore che trafigge Martinez e concede il secondo gol al. GOL MERAVIGLIOSOOOOO ARABIA...