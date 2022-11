Nosferatu | Nicholas Hoult | “Non vedo l’ora di iniziare le riprese”

(Di martedì 22 novembre 2022)non vedediledel suo nuovo progetto cinematografico, ovvero il remake in chiave moderna di. Il film sarà diretto dall’acclamato regista Robert Eggers, che per ben otto anni ha lavorato nell’ombra per convincere qualcuno a produrre un nuova versione dell’horror del 1922, diretto da Friedrich Wilhelm Murnau e proiettato per la prima volta il 4 marzo 1922 a Berlino. Durante una recente intervista per promuovere la sua ultima fatica recitativa, ovvero The Menu, l’attoresi è detto entusiasta del progetto e ha svelato di essere impaziente al pensare di poter lavorare fianco a fianco con Eggers. Il motivo è molto semplice: secondo, il metodo di lavoro del regista di The ...

During a press tour for The Menu, Nicholas Hoult revealed he's excited to jump on Robert Eggers' horror remake of the classic film Nosferatu.The Menu's Nicholas Hoult discusses his character's backstory, his collaboration with Anya Taylor-Joy & what to expect from Robert Eggers' Nosferatu.