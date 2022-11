Maltempo Ostia | crolla una parte della barriera frangiflutti all’idroscalo | case evacuate – I video

(Di martedì 22 novembre 2022) Alle ore 8 circa adnella zona dell’idroscalo ha ceduto una piccola. La forte mareggiata in atto sta causando allagamenti di portata limitata e monitorati dai vigili del fuoco, oltre che dalla Protezione Civile e dai carabinieri. Nessun ferito è stato segnalato. A scopo precauzionale tre abitazioni sono state. Intanto onde anche oltre tre metri stanno mettendo a dura prova arenili e strutture balneari fino al litorale nord di Roma. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato mentre allagamenti sono segnalati nella zona del PassoSentinella, a Fiumara Grande, alla foce del Tevere. Il vento, con punte fino a 90 chilometri orari, sta interessando la costa e a Fiumicino. Tutti i ...

L'ordinanza firmata ieri dal sindaco Roberto Gualtieri dispone la sospensione dell'attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado a. Per quanto riguarda il resto della città, oggi sono ... Forti mareggiate nel Lazio, acede frangiflutti Sul litorale romano, ilha portato nelle ultime ore una delle ... Il sindaco di Roma con un'ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi in tutto il X Municipio ovvero il territorio di Ostia, a causa dell'allerta ... quando una nuova ondata ...