Glass Onion – Knives Out | recensione |  un giallo originale che sa ridere di se stesso

(Di martedì 22 novembre 2022) LadiOut: Rian Johnson dirige il nuovo caso del detective Benoît Blanc di Daniel Craig, con un cast stellare in cui brillano Edward Norton, Dave Bautista e Kate Hudson Su un’isola della Grecia Miles Bron (Edward Norton), magnate della tecnologia, invita alcuni tra i suoi più cari amici sulla sua isola greca privata. Gli ospiti si aspettano di passare del tempo in vero paradiso terrestre e di godersi il sole e il mare. Peccato però che le cose non filino lisce come dovrebbero. La situazione peggiora quando uno di loro viene rinvenuto morto. Spetterà al detective Benoît Blanc (Daniel Craig) indagare sul delitto e scoprire chi è il colpevole in quel gruppo di stravaganti e facoltosi sospettati. Edward Norton e il cast –– ...

Universal distribuirà presto il film semi - autobiografico di Steven Spielberg The Fabelmans , mentre Netflix ha: A Knives Out Mystery uscirà sul servizio di streaming il giorno dopo Top ...Cinque anni dopo l'uscita di Star Wars: gli ultimi jedi nei cinema si parla ancora della pellicola scritta e diretta da Rian Johnson . E gli impegni stampa del regista per la promozione di( LEGGI LA RECENSIONE ), il secondo episodio di Knives Out , sono stati una ghiotta occasione in tal senso. LEGGI - Star Wars: Rian Johnson parla delle divergenze con Mark Hamill su Luke ...Prendete il primo film, ossia Cena con delitto - Knives Out, e immaginatelo non come punto d’arrivo della rilettura contemporanea dei gialli all’inglese tipici di Agatha Christie, ma come il punto di ...Glass Onion - Knives Out: La Recensione del sequel con Daniel Craig, dal 23 Novembre al cinema per una settimana e dal 23 Dicembre su Netflix.