Germania | l’ex segretaria nazista del campo di Stutthof fu complice di 11mila omicidi | la pm chiede 2 anni di reclusione per la 97enne

Leggi su open.online

(Di martedì 22 novembre 2022) È uno degli ultimi processi per crimini nazisti, a 77dalla fine della guerra, e si sta svolgendo nel tribunale tedesco di Itzehoe. L’imputata è un’anziana signora di 97, in sedia a rotelle, imperturbabile sotto al suo cappello rosso mentre la pm in aula la accusa di essere statadio – «crudele e doloso» – per la morte di circapersone, durante la furianeldi concentramento di, in Polonia. La procuratrice Maxi Wantzen ha chiesto per Irmgard Furchner, exdel comandante del, 2dicon la condizionale. La donna avrebbe prestato servizio tra il giugno 1943 e l’aprile ’45, appena 18enne. Il suo ruolo ...