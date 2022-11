George Ciupilan | una pagina speciale | il messaggio inaspettato dal padre

(Di martedì 22 novembre 2022), unae il videoda parte di suo: ecco cosa è emerso in direttanel corso della sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si sta aprendo sempre di più svelando la sua storia e i momenti che hanno segnato la sua vita. Il giovane gieffino nella diciottesima puntata in Cortiletto incontra sua madre Marilena.racconta la sua infanzia, ed inediti aneddoti del suo passato. Leggi anche –> volano stracci in diretta tra micol incorvaia e oriana lo scontro Ildel papà del gieffino: ecco cosa è emerso Mamma Marilena incoraggiaa proseguire: “I ragazzi ti vogliono un pò più svelto. Ti abbiamo dato una bella ...

Dopo triangoli amorosi in lite, pettegolezzi e malati di Covid, al Grande Fratello Vip 7 è tempo di emozioni vere. Alfonso Signorini ha chiamato, il giovane inquilino della Casa che sebbene appaia sempre taciturno, nasconde un'infanzia dolorosa che ha raccontato anche nel corso del reality. Quando era ancora bambino sua madre ...Ecco come stanno i vipponi Le sorprese Oltre a Taylor Mega ci sarà una nuova sorpresa, questa volta per il piccolo di casa:, infatti, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nella puntata di questa sera del Gf Vip, Edoardo Tavassi ha fatto un gesto davanti a tutti in diretta: ecco che cosa.