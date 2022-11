«È morto Maurizio Costanzo» | lo scherzo di cattivo gusto dei follower a Fedez

Maroni, secondo quanto si è appreso, ènella notte a casa sua nel Varesotto dove ha trascorso ...in lui ha sempre avuto un punto di riferimento' lo dichiara il senatore di Forza Italia...Dopo breve malattia èil generale di Corpo d' Armata Franco Cravarezza. Nato a Nizza Monferrato 73 anni fa, ha ... Lo ricorda l'ex sindaco di Nizza Monferrato,Carcione : 'N ell'apprendere ...Fedez ha un nuovo look. Il cantante che abbiamo sempre conosciuto per i suoi capelli mori e spettinati ha deciso di dare un colpo di testa cambiando completamente genere. Il rapper milanese, quindi, a ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...