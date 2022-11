(Di martedì 22 novembre 2022) L’ingresso prepotente ed inevitabile delal GF Vip ha modificato temporaneamente gli equilibri nella. Sono ben sei icolti dal virus, più una ex Vippona (Pamela Prati) risultata anche lei positiva dopo la sua uscita dal reality. Intanto due tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'ingresso prepotente ed inevitabile delal GFha modificato temporaneamente gli equilibri nella Casa. Sono ben sei i Vipponi colti dal virus, più una ex Vippona ( Pamela Prati ) risultata anche lei positiva dopo la sua uscita dal ...... lunedì 21 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, una puntata speciale perchè nessun concorrente è stato eliminato. Nella casa ancora qualche concorrente ha ile ...Edizione imprevedibile per il GF Vip: dopo il focolaio di Covid, anche il malore di Daniele dal Moro, portato via con la flebo.Covid al GF Vip, due Vipponi non più positivi: ecco chi torna in Casa nei prossimi giorni, l'annuncio di Alfonso Signorini.