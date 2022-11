Charlene di Monaco non sta ancora bene | Alberto rompe il silenzio

(Di martedì 22 novembre 2022)dinon si èripresa del tutto dalla gravissima infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita più di un anno fa e per la quale ha rischiato di morire. A rivelarlo è lo stessoche ha parlato per la prima volta della malattia della moglie da quando ha ripreso il suo lavoro per il Palazzo.di, la lunga malattiadiin una lunga intervista aMatin ha rotto ilsulle reali condizioni di salute didi, rivelando che non si èristabilita completamente. Certamente, ha fatto passi da gigante verso la guarigione ma la malattia ha lasciato profondi strascichi su di lei e questo è ...

Jacques e Gabriella di, i figli di Alberto e Charlène Wittstock, in prima fila per la grande festa nazionale di Montecarlo . Lui un po' rigido in alta uniforme, lei deliziosa e protettiva con un cappottino rosso. Da ...Charlotte Casiraghi al fianco di Dimitri Rassam per la Giornata Nazionale di Monaco dello scorso 19 novembre. Per il marito della figlia di Carolina si è trattato del debutto ufficiale nella famiglia ...La giovane principessa monegasca, durante la festa nazionale del Principato, indossa un cappottino rosso molto simile a quelli griffati Catherine Walker che tanto piacciono alla principessa del Galles ...