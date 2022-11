Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari 22 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) Ormai ci siamo, mancano sempre meno ore all’inizio della terza giornata deidi. Quest’in Qatar esordiranno ben otto squadre e lo spettacolo di certo sarà tantissimo. Si comincerà alle ore 11:00 con l’attesissimo debutto dell’Argentina di Lionel Messi. La squadra di Lionel Scaloni sfiderà l’Arabia Saudita per andare a caccia del primo successo nel gruppo C. Si proseguirà poi alle 14:00 con Danimarca-Tunisia (gruppo D) e alle 17:00 con Messico-Polonia (gruppo C). Infine, alle 20:00 comincerà Francia-Australia (gruppo D), match in cui i Campioni del Mondo, ovvero i transalpini, proveranno in tutti i modi a conquistare la vittoria per iniziare al meglio questa rassegna iridata. Le partite odierne si potranno vedere in diretta tv su Rai Rai 1 (Francia-Australia) e Rai 2 (tutte le altre tre sfide di ...