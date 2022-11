Balata tiene a battesimo l’Union Picena

(Di martedì 22 novembre 2022) Il presidente della Lega Serie B Mauroha tenuto aoggi al teatro Bruno Magellini di Potenzala squadra del. La squadra, associata alla Lega Serie B, parteciperà al campionato paralimpico e sperimentale. Una presentazione organizzata proprio nel giorno in cui nel 1959 l’Assemblea generale dell’Onu adottò, all’unanimità, la dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. ‘Molto è stato fatto ma tanto ancora abbiamo da fare’ hanno ripetuto i vari protagonisti che si sono succeduti sul palco, fra gli altri oltre aanche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il responsabile nazionale Calcio paralimpico e sperimentale Giovanni Sacripante, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, e quello della Figc Ivo Panichi. Ancora una volta si è ...

