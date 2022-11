Ultime Notizie – Governo | lo chef Vissani | “Meloni sorniona ma implacabile | ricorda Craxi ai tempi d’oro”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Laè micidiale. Mi sembra di vedereai. Anche lui era un decisionista, diceva ‘si fa questo e basta’, e quello si faceva. Ma aveva una mano forte di cui ora c’è bisogno ed anche Giorgia è così, ha una mano forte che non accetta compromessi. Lei va avantima”. A dirlo all’Adnkronos è loGianfranco, che in un’intervista a tutto tondo fa alcune osservazioni sul nuovoalla luce anche della forte crisi del suo settore, quello della ristorazione. “Io sono convinto che lafarà quello che dice – spiega- E mi auguro davvero che si possa tornare alla normalità, o almeno alla tranquillità. Il problema però, è che se anche lei si ...

Il Sole 24 ORE

A tal proposito, la Fondazione dei commercialisti rammenta come lecorrezioni varate dal governo di Mario Draghi sull'Irpef siano state positive, seppur limitate, visto che il prelievo fiscale ...Oggi a San Giorgio a Cremano è stato inaugurato il Pride Center: il primo centro antidiscriminazioni LGBT dell'area vesuviana , situato all'interno di Villa Bruno. Alla cerimonia hanno partecipato il ... Ucraina ultime notizie. Nato, risoluzione dell’assemblea annuale: «Russia è Stato terrorista» I giocatori ultimamente erano anche stati criticati dopo che erano stati ricevuti dal presidente, il falco Ebrahim Raisi. E del resto, per far capire l’andazzo, domenica scorsa il difensore e capitano ...Buone notizie per Stefano Pioli e per il Milan che, al rientro dal Mondiale in Qatar, potrà contare sul rientro di tre pedine fondamentali. Infatti, contro la Salernitana, primo impegno del 2023, torn ...