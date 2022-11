‘The Wicked + The Divine 9’ | il finale del fantasy sugli dèi incarnati in pop star

(Di lunedì 21 novembre 2022) Arriva in libreria il 25 novembre per BAO Publishing ildella serie di Kieron Gillen (testi) e Jamie McKelvie (disegni), The+ The9. Una conclusione che giunge dopo nove volumi e chiude l’arco narrativo di questomoderno. Una favola densa di scontri e rivelazionidèi destinati a morire entro due anni dalla loro rivelazione agli occhi del mondo. Ma cosa accadrà in quest’ultimo prezioso volume? Sappiamo che l’ultimo concerto a Londra rischia di diventare un sacrifico di massa per placare la minaccia della Grande Tenebra. Chi si nasconde dietro al complotto che ha messo il pantheon in pericolo per tutto questo tempo? Gli dèi sono le popdefinitive e le popsono le divinità del nostro tempo. Il pantheon di capricciose ...

... "Amore adesso ("No Time for Love Like Now" di Michael Stipe e Aaron Dessner), "Canta la vita (Let Your Love Be Known)" con BONO, "scientist", "game", "Luce (Tramonti a nord est)" feat ...... infine la moderna psichedelia cosmica ed ossessiva dei toscani Wake Up InCosmos . Durante la ... 2 " ingresso gratuito) ospiterà Le Pietre dei Giganti (Firenze),Expectation (Torino), Ossa ...