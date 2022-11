Svegliatevi! Per uscire di casa deve arrampicarsi! | Myrte Merlino fa a pezzi il big del Pd | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Myrta, in diretta a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi, 21 novembre, fa un durissimo appello al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai vigili capitolini: "Luciano Nobili è stato praticamente murato in, perdisi è dovuto arrampicare su una macchina". Quindi la conduttrice manda in onda il servizio in cui si vede chiaramente l'ex deputato di Italia Viva cheletteralmente scavalcare un'auto che era parcheggiata in modo tale da non lasciare lo spazio minimo perdal portone. "Nobili se l'è cavata ma un intero palazzo era bloccato. Potrebbe esserci una persona che ha problemi di salute, un invalido, una persona che sta male", sbotta la. "Una cosa vergognosa. Roma è una grande città, ...