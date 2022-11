Roma | Zalewski | “Mourinho protegge i calciatori Un privilegio lavorare con lui”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra e tutto lo staff sanno che possono contare su un allenatore così”. Queste le dichiarazioni dell’esterno dellae della Polonia Nicola, a DAZN, parlando di José. “Mi ha cambiato molto, lo devo ringraziare è une un orgoglio essere allenato da un tecnico e una persona così – prosegue -. Il suo rapporto con ia livello umano è molto buono”. La parola ‘predestinato’ non piace a: “E’ una parola che proprio non mi va giù – spiega -. Tutto quello che ho fatto è grazie al mio lavoro e a quello di chi mi è stato accanto”. Uno stimolo crescente soprattutto ora che condivide lo spogliatoio con giocatori come Dybala, Pellegrini e Zaniolo. Sulla Joya: “Paulo è tra i ...

