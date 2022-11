Phisikk du role – Renzi | il Mostro 2 La vendetta

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) I toscani hanno uno stile, c’è poco da fare, che porta inciso nel Dna il senso della battuta fulminante, della cartavetrata, del grottesco che cela il drammatico. E del “sentirsi a proprio agio” anche in contesti che per altri risulterebbero rovesciati rispetto a ciò che noi tutti chiameremmo vantaggio. Vogliamo parlare della prosa urticante di Montanelli e Malaparte? E che dire del gusto dissacrante del grande politologo Sartori, l’inventore del latinorum delle leggi elettorali farlocche, o della comicità finto-ingenua ma condita col vetriolo di Panariello e quella straniata e pierrottesca di Benigni? Benigni, per esempio, nel ’94 fece incassi stupefacenti con un film, “Il”, che giocava sul ricordo recente del “di Firenze”: solo una manciata di anni prima aveva imperversato nelle cronache nere nazionali un serial killer (forse uno, forse ...