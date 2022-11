Niente da rifondare | Cacciari dà l' estrema unzione al Pd

(Di lunedì 21 novembre 2022) Massimonon si smentisce e ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, spara sulla Croce rossa del Pd ma anche sulla gabbia dell'Unione europea. Per il filosofo il partito democratico "oggi è una micro-élite politica, che è coesa soltanto sulle questioni di sopravvivenza elettorale e che non sa dove andare. E allora tutto si traduce nella spasmodica ricerca del segretario. Ma non è questa la questione". Per l'ex sindaco di Venezia, i dem "devono cercare di indire un congresso veramente aperto chiamando a raccolta tutti quelli che vogliono fondare qualcosa, nono restaurare. Non c'èda. Va fondato qualcosa di finalmente nuovo, ma non a partire dal vecchio. Non puoi più mettere il vino nuovo nelle botti vecchie“. Su Matteo Renzi, ospite anche lui di Giletti nella puntata ...

Il Fatto Quotidiano

Non c'èda. Va fondato qualcosa di finalmente nuovo, ma non a partire dal vecchio. Non puoi più mettere il vino nuovo nelle botti vecchie '....Bugetti - Mi ritrovo perfettamente nelle parole di Stefano quando dice che bisognail ... E' un momento storico difficilissimo per il Pd epuò essere dato per scontato. Altro freno è ... Cacciari a La7: “Renzi Un simpatico megalomane, assolutamente privo di autocritica Per l'ex sindaco di Venezia, i dem "devono cercare di indire un congresso veramente aperto chiamando a raccolta tutti quelli che vogliono fondare qualcosa, non rifondare o restaurare. Non c’è niente ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...