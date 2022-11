Napoli in vendita | arriva una smentita dalla società

(Di lunedì 21 novembre 2022)in, Aurelio De Laurentiis spegne le voci su una cessione della SSCN attraverso la radio ufficiale degli azzurri. Da qualche giorno Corriere dello Sport parla di una possibile cessione del. Si è scritto insistentemente di fondi americani interessati al club partenopeo. Unasolidissima dal punto di vista finanziario e molto valida dal punto di vista sportivo. Ecco perché molti investitori di fondi americani sarebbero pronti ad investire in unacome quella di De Laurentiis. Ma il presidente sembra di tutt’altra opinione. Oggi èta unada parte del club azzurro, attraverso Radio Kiss Kiss, ovvero la radio ufficiale del club. Dall’emittente ufficiale fanno sapere che in, ...

Il manoscritto, una vera rarità, indirizzato "Al Sig. Don Vincenzo Caracciolo", permette di individuare con certezza il destinatario del componimento.