Milan | Serginho | “Mi piace vedere Theo Hernández Ma è diverso da me”

(Di lunedì 21 novembre 2022), ex terzino sinistro del, ha parlato di, che occupa la sua medesima posizione nei rossoneri di Stefano Pioli

Footballnews24.it

A supportarlo ci sarà un altro talento a stelle e strisce sin qui protagonista di un cammino altalenante:Dest, croce e delizia dei sostenitori del, capace di buone prestazioni (tipo l'...Ilsi prepara a vivere la lunga ed anomala sosta del campionato di Serie A 2022/2023 , fissata ... Rafael Leao (Portogallo), Charles De Ketelaere (Belgio), Fodé Ballo - Tourè (Senegal)e... Milan, Serginho il terzino perfetto: gol e assist al servizio del popolo rossonero Serginho, ex difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV su Theo Hernandez: "Theo cresce sempre anno dopo anno. Mi piace vederlo giocare, è un terzino molto ...Nel nuovo format On The Pitch si potrà ripercorrere la storia rossonera. Ecco il comunicato ufficiale del Milan ...