Agenzia ANSA

E' quanto indicanodiplomatiche in vista del Consiglio Ue. L'incontro sarà l'occasione per fare un primo giro di tavolo sulla proposta - fin qui informale - della Commissione europea sul ...È quanto apprende AGI daqualificate. La procura sta cercando di accelerare al massimo i ...analisi e recuperare i resti che potrebbero essere della 18enne pachistana che sarebbe stata uccisa... Fonti, dai ministri Ue non è atteso accordo sul price cap - Europa BRUXELLES - I ministri europei dell'Energia non saranno chiamati a chiudere l'intesa sul price cap al gas alla riunione di emergenza in programma giovedì 24 novembre a Bruxelles. E' quanto ...Per l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia «il tema del nucleare va affrontato con realismo e abbandonando le ideologie: è indispensabile per raggiungere il traguardo della completa decarbonizz ...