EuroCurling | l’Italia rifila un’altra vittoria | uomini e donne avanti in classifica

(Di lunedì 21 novembre 2022) Seconda giornata consecutiva ieri costellata di vittorie peragli Europei di Curling di scena a Oestersund, in Svezia. Mentre la Nazionale maschile prosegue il suo cammino ancora senza sconfitte, quella femminile infila invece il terzo successo di fila e sale al 3° posto indopo quattro incontri. Tra glila squadra tricolore oggi sul ghiaccio con Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Aeronautica Militare), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare) e Mattia Giovanella (Fiamme Oro) ha superato senza patemi la Danimarca imponendosi 8-2 in appena sette end. Basta un tempo agli azzurri per scavare il solco: due punti nel primo end, tre nel terzo e altri tre nel quinto con una sola marcatura concessa agli avversari nel secondo. Le due riprese dopo la pausa servono soltanto a fissare il risultato sull’8-2 finale. ...