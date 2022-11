Atalanta | bilancio del 2022 | focus sugli esterni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ildeglidell’durante il: un reparto con pregi e difetti (e possibili margini di miglioramento) SOPPY (6,5) – Il miglior assist-man della squadra (quattro contro Torino e Sassuolo) nonostante il suo vero potenziale debba ancora venire fuori. Tutti si sono meravigliati per la capacità con cui l’esterno dell’riesca a saltare l’uomo ed essere al tempo stesso veloce sull’avversario, al di là dei problemi in fase difensiva. Una scoperta da preservare e continuare a far crescere. MAEHLE (6) – Da lui ci si aspetta sicuramente molto di più per le qualità tecniche che ha. Male la stagione scorsa, mentre in quell’attuale si dimostra assai altalenante: il passaggio da una grande prova a un match non all’altezza è veloce. Nelle ultime partite ha dato segno di ...