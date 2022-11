Verstappen vince anche ad Abu Dhabi | Lecler secondo e vice campione

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - Maxconclude una stagione trionfante dominandol'ultimo Gran Premio di Abue centrando il suo 15 successo della stagione. La notizia di giornata però è ilposto nel mondiale piloti di Charlesc e ilconfermato in quello costruttori della Ferrari. Il monegasco infatti arrivaproprio davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez, nonostante un finale tutto in rimonta da parte del messicano che si è fermato una volta in più del rivale. Quarto posto per Carlos Sainz con l'altra Rossa e quinto per la Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton chiude con un ritiro a pochi giri dal traguardo. Sebastian Vettel, invece, saluta la Formula 1 con un decimo posto. Le prime tre posizioni restano invariate in partenza ...