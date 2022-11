Non a nome mio | Salvini | la vergogna che lo manda fuori di testa

(Di domenica 20 novembre 2022) “Di Maio adesso andrà a rappresentare l'Italia nel Golfo. Vabbè, non amio, non avostro o adel Governo attualmente in carica, eventualmente fosse”. Lo ha dichiarato il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Matteo,durante il Congresso provinciale della Lega che si è svolto a Bergamo.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Adnkronos

