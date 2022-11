Mamma di Selvaggia Lucarelli morta di Covid | lei è a Ballando ma la gente mormora | la replica della giurata

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 20 novembre 2022) Serata non facile per, quella di ieri 19 novembre. La settima puntata dicon le Stelle ha visto come sempre la giornalista seduta dietro al banconegiuria, nonostante in giornata fosse stata colpita da un lutto in famiglia gravissimo: la mortemadre a causa deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.