LIVE Sci alpino | Slalom Levi 2022 in DIRETTA | inizia la prima manche!

I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.11 L'italo-albanese Lara Colturi partirà con il pettorale n.54. Ieri ha sfiorato la qualificazione per 9 centesimi, vedremo se oggi riuscirà a centrare l'obiettivo alla seconda apparizione in Coppa del Mondo. 10.08 Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova hanno vinto cinque volte a testa a: oggi una delle due arriverà a quota sei, oppure una outsider metterà i bastoni tra le ruote, magari la svedese Anna Swenn Larsson? 10.05 Lamanche è stata tracciata da Pierre-Luc Dumoulin, tecnico del Canada. Il disegno della seconda spetterà invece a Per Jonsson, tecnico della Svezia. 10.03 I pettorali di partenza delle quattro italiane in gara: 40 Lara Della Mea, 41 Vera Tschurtschenthaler, 48 Anita Gulli, ...