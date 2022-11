Lazio | Tare | “Se avessi una figlia | la darei in sposa a Milinkovic-Savic”

(Di domenica 20 novembre 2022) Igli, direttore sportivo della, ha rilasciato un’intervista al portale serbo Mozzartsport, parlando di Sergej: “Quando è arrivato qui era un ragazzo, ora è un uomo adulto. Dopo otto anni allanon può che essere una persona importante per noi. Ciò che apprezzo più di lui è l’umiltà. E’ un ragazzo semplice ed educato, mai presuntuoso né arrogante. Nutre molto rispetto nei miei confronti anche se gli dico sempre che gioca male. A fine partita viene spesso a chiedermi come ha giocato; io gli rispondo sempre che non sono soddisfatto e lui ride. Se mai dovessi avere una, gliela fareire“. SportFace.

Igli, direttore sportivo della, ha parlato di Milinkovic - Savic: le dichiarazioni a Mozzartsport In un'intervista per Mozzartsport, Igli, ds della, ha parlato così del centrocampista serbo Milinkovic - Savic. LE PAROLE - "È arrivato da ragazzo e ora è un uomo adulto. Dopo otto anni nel club, per noi è una persona importante ......penserà al futuro con la. Contratto in scadenza nel 2024, per la società rimane incedibile e si proverà la carta del rinnovo. Troppo importante avere un giocatore così in rosa e il ds Igli...La Lazio è pronta a completare la rosa nel mercato di gennaio con nuovi arrivi per provare a raggiungere di nuovo la Champions League ...Il direttore biancoceleste parla del Sergente impegnato al Mondiale in Qatar: "Se avessi una figlia gliela darei come sposa" ...