Il deputato in lacrime su Facebook | Mi volete morto

Aboubakar Soumahoro a In Onda IlAboubakar Soumahoro sarà ospite della trasmissione In Onda su La7. Sarà l'occasione per ... Soumahoro ha pubblicato un video su Instagram in cui, in, si ...Lo dice inAboubakar Soumahoro ,eletto con l'alleanza Verdi - Si in un video postato su Facebook. L'onorevole Soumahoro, da tre giorni è finito in una tempesta politica e mediatica ...' Mi dite cosa vi ho fatto Da una vita sto lottando per i diritti delle persone . Vent'anni per strada a lottare per dare dignità alle persone.«Mi dite cosa vi ho fatto Da una vita sto lottando per i diritti delle persone. Vent'anni per strada a lottare per dare dignità alle persone. La mia vita è ...