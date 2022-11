Cos’è l’URSS in breve | quali erano i 15 Stati e le date

(Di domenica 20 novembre 2022) Qual è il significato della sigla U? Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche o meglio conosciuta semplicemente come Unione Sovietica, fu una delle principali superpotenze del XX secolo. Nata nel 1922 e caduta nel 1991, è ricordata soprattutto come nemico degliUniti durante la Guerra Fredda. Insieme uscirono vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, durata dal 1939 al 1945). L’Unione Sovietica ebbe, indubbiamente, un enorme peso geopolitico nel mondo e rappresenta la progenitrice della Russia, nata ufficialmente nel 1992. Vediamo il resto della storia indell’U.facevano parte dell’U e chi l’ha fondata Russia – Ucraina: la storia inL’Unione Sovietica rappresentava un Paese multietnico, composto da più nazioni che divennero semiautonome. L’U è considerata ...

laRegione

Cosa significa ela NATO in breve e quali ...' Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del ...Mondiale e alle mire espansionistiche dell'...Tuttavia, ci sono motivi per ritenere che'elenco degli ... In questa materia, il caso del nostro clienteindicativo. Non poteva ... Alla fine dell', era impegnato nel commercio, che era ... Il vocabolario di Putin è al passato