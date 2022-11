Carlo Nordio | sorpresa leghista | ecco la sua segretaria particolare

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022)ha fatto il nome della. Si tratta di Valentina Noce, 43enne avvocato di Rovigo. Ma la civilista vanta anche una significativa esperienza nelle istituzioni forensi, come ex presidente del Comitato Pari opportunità del Coa rodigino, e svolge, attività politica in quanto consigliera comunale della Lega. "Una chiamata che mi onora. Ma avverto anche un orgoglio diffuso tutto attorno a me, e questo mi dà grande gratificazione", ha commentato dopo che il ministro della Giustizia ha deciso di nominarla. Sarà lei, infatti, a curare l'agenda dell'ex pm, ma anche la corrispondenza con soggetti pubblici e privati. "Lo seguirò ovunque e gestirò i suoi rapporti. Insomma, sarò la sua ombra. Si tratta di un ruolo moltoperché, all'interno dello staff, sarò la ...