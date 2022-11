Borrelli investito a Napoli | individuato l' aggressore | è un abusivo delle case di Pizzofalcone

(Di domenica 20 novembre 2022) Una settimana, tanto sono durate le indagini della Polizia di Stato sull?investimento del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio, avvenuto in via Tasso il 12 novembre...

Erano le 23 dell'11 novembre scorso quando Francesco Emilio, mentre parcheggiava lo scooter del garage nei pressi di casa, fuda un centauro con il volto coperto da casco, il quale ...Sarebbe stato identificato l'uomo che poco più di una settimana fa haFrancesco Emilio, consigliere regionale dei Verdi recentemente eletto deputato. La persona in questione, che risiede nella zona di Pizzofalcone, è stata denunciata. La polizia è ...Denunciato un uomo per l'investimento del consigliere Borrelli: si tratta di uno degli occupanti abusivi dell'edificio di via Egiziaca a Pizzofalcone ...