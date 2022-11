(Di domenica 20 novembre 2022) Questa sera il difensore e centrocampista dell'Giorgiopotrebbe avere un'grossa occasione per mettersi in mostra...

Calciomercato.com

La grande delusione della partita è Cristiano Doni , tanto gagliardo con la maglia dell'... Ma questa è un'storia, a parte un piccolo particolare: la nazionalità di Moreno, ecuadoriana ...L'ha totalizzato 4 assist e una rete . Anche la Lazio di Sarri che sinora di terzini ne ha ...che evidenziano come uno dei problemi principali sia quello legato alle fasce e anche ad un'... Atalanta: altra chance per Scalvini, ma è fuori mercato Il giovane talento in prestito dall'Atalanta alla Cremonese è reduce da un infortunio alla spalla, ma ha già riconquistato la titolarità sia nel club che nell'Italia Under 21 ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...