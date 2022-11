Traffico Roma del 19-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo pesca esiste in coda al momento sulla via Cassia in entrata atra la storta e via della Giustiniana sul resto della città non si rilevano particolari difficoltà se non quelle causate dal corteo che sta sfidando sulle strade del centro da Piazza della Repubblica a Piazza Vittorio Emanuele passando per via Amendola via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore via Merula e via dello Statuto la chiusura delle strade comporta quindi La deviazione delprivato ma anche dei mezzi del trasporto pubblico un altro corteo è previsto nel pomeriggio dalle 15 alle 18 partendo da piazza dell’esquilino arriverà fino a Piazza della Madonna di Loreto Quindi siamo accanto a Piazza Venezia percorrendo via Cavour Largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali possibili chiusure al ...