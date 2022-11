Rinnovo Darmian | l’esterno pronto a restare all’Inter | le ultime

L'Inter tra i tanti rinnovi ha in programma anche quello con Matteo, l'esterno in scadenza nel 2023 L'Inter tra i tanti rinnovi ha in programma anche quello con Matteo, l'esterno in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, durante la pausa del Mondiale sarà l'occasione per discutere del prolungamento ...e gli altri possibili rinnovi in casa Inter Sono quattro i giocatori prossimi alla scadenza, ma il cuiè molto probabile. Partiamo da Matteo, il dodicesimo uomo di Inzaghi che ...L’Inter tra i tanti rinnovi ha in programma anche quello con Matteo Darmian, l’esterno in scadenza nel 2023 L’Inter tra i tanti rinnovi ha in programma anche quello con Matteo Darmian, l’esterno in ...L'Inter, con la pausa dei Mondiali ormai cominciata, inizia a fare il punto della situazione anche nell'ambito di mercato: pronto un rinnovo.