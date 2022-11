Oculistica | SOI | ecco le priorità attuali e le sfide future

...- . C'è stata un'importante condivisione sulle necessità, non chiamiamole più cricità dell'oculustica, le liste d'attesa, il fatto che dobbiamo migliorare e rimpachettare la visita...'Le risorse di cui necessiterebbe l', non solo per restare al passo con l'evoluzione ... ammontano a circa 600 milioni di euro - sottolinea il presidente della- . La nostra è tra le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) - Responsabilità operative dei medici e degli amministratori il focus della seconda giornata del 101° Congresso della Soi, la Società oftalmologica italiana. E per creare una coscienza ...