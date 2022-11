Mazzetti Meta | Web del futuro deve fondarsi insieme a nuove regole

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Milano, 18 nov. (Adnkronos) - "Non è vero che le tech company amano la deregolamentazione, al contrario noi dalle istituzioni ci aspettiamo: trasparenti, applicate in modo non punitivo, che tengano conto di tutti gli interessi e sufficientemente flessibili da non dover essere aggiornate ogni anno”. Così Angelo, Head of public policy di, è intervenuto sul tema della regolamentazione delle imprese digitali nel panel di apertura della 10/a edizione del Festivaldi Altroconsumo, che si è aperta oggi a Milano. “Fino ad oggi il problema dellesi è posto solo anni dopo l'arrivo dei social network — ha sottolineato il manager — indovremo cambiare rotta, nei prossimi anni metteremoesperti ed istituzioni affinché le ...