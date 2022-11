Juventus | rimonta da brividi davanti a Buffon La Roma è inarrestabile

Tuttosport

ALL'ULTIMO RESPIRO Torna dunque a vincere la, che si era fermata nelle ultime due trasferte (ko contro la Roma in Supercoppa e contro il Milan nell'ultimo turno di campionato prima della ...Incredibiledella Pro Sesto : sotto di tre reti fino a mezz'ora dalla fine la squadra di ... Altri tre punti per laNext Gen che allunga la striscia positiva. Blitz esterno anche per l'... Nel cuore della Juve tra caffè, Tuttosport e la rimonta scudetto Rosucci: «Vinto col cuore. Spero che da qui riparta un’altra Juve». Il commento dopo la rimonta di Parma La Juventus Women vince in rimonta a Parma. Questo il commento di Rosucci a La7. ROSUCCI – «La ...Il Parma donne avanti nel primo tempo, ma la Juve Women segna due reti nel recupero. Bianconere seconde in classifica. La Juventus Women soffre contro un super Parma Femminile ma alla fine, complice u ...