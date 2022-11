La Gazzetta dello Sport

Il ginocchio sbucciato. Graffiato. Rosso. Non è la classica caduta che capita a scuola quando si gioca in cortile con i compagni. Morten, 23 anni, è figlio un maestro elementare, ma Copenaghen l'ha lasciata da tempo e oggi, con la maglia 42 del Lecce, è uno dei registi più apprezzati della serie A. Non perderti le Newsletter ...Una partita che a livello di gioco non è stata mai messa in discussione, se non con il già citato palo dicolpito all'88°. Tutte le statistiche sono state a favore dei bianconeri, ele ... Hjulmand: "Cito Nesta, studio Brozovic e salvo il Lecce" Il regista danese racconta il suo calcio preferito: "Mi piace entrare in scivolata, gesto estremo, e stare a contatto con l’uomo per soffiargli la palla" ...Il Lecce torna da Udine con un punto che avrebbe fatto contenti molti alla vigilia ma che, alla luce di quanto visto sul terreno, sta stretto ai giallorossi. Gli ospiti sono stati infatti autori ...