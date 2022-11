Francia | Fofana | 'Lotterò per conquistarmi un posto'

TUTTO mercato WEB

Detto di Mbappè, il pericoloè rappresentato da una rosa lunga e piena di talento. Ci sono ... Centrocampisti : Casalinga (Real Madrid),(Monaco), Guendouzi (Ol. Marsiglia), Rabiot (...... Lovro Majer (Croazia), Christopher Wooh (Camerun), Kamaldeen Sulemana (Ghana) Monaco " 6 giocatori in 4 squadre Ismail Jakobs, Krépin Diatta (Senegal), Axel Disasi, Youssouf), Takumi ... Francia, Fofana al primo Mondiale a 23 anni: "Farò di tutto per conquistarmi il posto" È sulla Francia di Didier Deschamps che saranno puntati gli occhi ... Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), ...Il primo match del gruppo D dei Mondiali 2022 in Qatar vedrà di fronte la Francia e l'Australia. Le Bleus cercheranno di cominciare col piede giusto la competizione dopo essere arrivati in Qatar da de ...