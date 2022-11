Fontanella | a fuoco una cascina | in cenere 250 metri quadri di fienile e il deposito degli attrezzi

(Di sabato 19 novembre 2022). I Vigili deldi Bergamo, di Crema, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia sono intervenuti per domare le fiamme che hanno distrutto parte di una. L’intervento è iniziato alle 2 di notte di sabato 19 novembre. A bruciare tre campate di uno, circa 250adibite allo stoccaggio del fieno e 200riservati al. I vigili delhanno confinato l’incendio salvando l’appartamento del proprietario e gli animali presenti nella. Spente le fiamme i VVF hanno bonificato le aree compromesse.

