Djokovic in finale alle ATP Finals | Fritz battuto 7 - 6 | 7 - 6

Novak Djokovic è il primo finalista delle Atp Finals, alle battute sul veloce indoor di Torino. In semifinale il campione serbo ha piegato per 7-6(5) 7-6(6) lo statunitense Taylor Fritz e per il tennista serbo questa è l'ottava finale in carriera alle ATP Finals.