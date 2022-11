DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | out Alonso in Q2 | ora è caccia alla pole position!

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 minuti: Hamilton 17.339 nel T1, Russell 17.398, Leclerc 17.344. Hamilton nel T2 36.591, Russell 36.436, Leclerc 36.426. Hamilton chiude in 1:24.678, Russell si ferma a 16 millesimi, Leclerc primo per 335 -10 minuti: entra in pista Perez, mentre Verstappen è ancora fermo ai box e si mette al lavoro a debita distanza dal messicano -11 minuti: Hamilton è il primo a entrare in pista, poi Russell, Sainz e Leclerc 15.48 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q3!!!!!!! 15.47 Pochi istanti e si parte!!a Yas Marina!! 15.45 La Ferrari ha risposto bene tra Q1 e Q2 e, evidentemente, si trova bene con temperature meno torride. Mercedes, invece, che sembra avere passo il percorso inverso… Vettel ancora brillante in Q3, al momento MVP di giornata 15.43 Ora siamo ...

01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato allatestuale delle Qualifiche del Gran Premio diDhabi , 22esima e ultima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sessione in corso 15.16 - Verstappen, Norris, Perez, Russell e Hamilton ...Alla Red Bull non resta che mettersi ancora una volta davanti a tutti in questa appassionante ultima caccia alla pole position del GP diDhabi per concludere, con il piede giusto, il weekend che ...14:33 Motivo Nella loro giustificazione, i commissari di gara hanno scritto che non c'erano dubbi che Hamilton fosse passato sotto la bandiera rossa. Lo ...Il 22esimo e ultimo appuntamento della stagione 2022 di F1 è in programma come è ormai tradizione ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Un anno fa il fine settimana fu all’insegna della tensione co ...