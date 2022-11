Corsa Scudetto | Maccarone | «Tutto dipende dal Napoli»

(Di sabato 19 novembre 2022) Le parole disulla: «rà dale dalle sfide cruciali di gennaio con l’Inter e la Juve» L’ex attaccante Massimoè intervenuto a 1 Football Club su 1 Stadion Radio, parlando della Juve come possibile antagonista delnella. «La Juve ha trovato tanta sicurezza ed ha conquistato molti punti nelle ultime giornate di Serie A.rà dale dalle sfide cruciali di gennaio con l’Inter e gli stessi bianconeri. Sarà dura fermare gli azzurri, ma ripartirà un nuovo campionato a gennaio, ci sarà tempo per verificare le condizioni dei calciatori e il futuro andamento delle ...

L'ex calciatore della Juventus si è espresso sulla. LE PAROLE DI ROMULO - "Il Napoli sta facendo un ottimo campionato, Spalletti è un ottimo allenatore. Nessuno se ...Commenta per primo Il senso dellaal rientro sta tutto in una frase. 'Premio alla carriera Rilassatevi, la mia non è ancora ... alla ricerca della rimontache potrebbe significare ...La Juventus potrebbe insidiare il Napoli nella lotta scudetto a partire da gennaio: il commento di Massimo Maccarone ...Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, l'ex bianconero Romulo ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A: "Il Napoli sta facendo un ottimo ...