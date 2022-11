Clementino e Spalletti insieme a Napoli per l’evento a scopo benefico | il gesto da applausi!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022), a, pernella città partenopea. Unimportante, al quale hanno presenziato appunto il famoso rapper napoletano e Luciano, simbolo di questoche sta letteralmente brillando in Serie A e in Europa. Un legame che si sta instaurando sempre di più tra la città partenopea e lo stesso tecnico di Certaldo che, in questo momento di sosta si è dedicato a quella che è la raccolta fondi per l’acquisto di un esoscheletro intelligente, che sarà consegnato al Comune di, per chi ne avrà bisogno. Ad annunciare la notizia è lo stesso cantante,ha pubblicato una foto assieme al tecnico del, Luciano ...