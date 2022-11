A Ladispoli parcheggi gratis per le auto elettriche ed ibride

(Di sabato 19 novembre 2022)– “Tra le priorità della riconfermata amministrazione comunale c’è quella di intraprendere ogni azione utile all’abbattimento dei livelli di inquinamento nell’intero territorio di. Risultato che si può ottenere con atti di programmazione tesi al miglioramento della qualità dell’aria e alla tutela della salute pubblica. In quest’ottica siamo nuovamente intervenuti sul tema degli incentivi per leed”. L’annuncio è del sindaco Alessandro Grando, che ha spiegato le modifiche apportate alla deliberazione approvata dalla Giunta nel febbraio 2020. “Rispetto alla precedente delibera – spiega il sindaco Grando – abbiamo stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2023, oltre ai veicoli a trazione elettrica, anche quelli ibridi avranno diritto alla sosta gratuita, senza ...

Il Faro online

